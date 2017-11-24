Galatasaray Aytemiz Alanyaspor maçı canlı yayın bilgileri

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, rakibi Aytemiz Alanyaspor'u sahasında konuk edecek

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor arasında 25 Kasım Cumartesi günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.Mücadele saat 19:30'da ekrana gelecek.

İki takım arasındaki mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek’in yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Mustafa Emre Eyisoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak Bahattin Şimşek görev alacak. Hüseyin Göçek bugüne kadar Galatasaray’ın 26 karşılaşmasında görev aldı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakaların 14’ünde galip gelirken, 5 kez de mağlup oldu. 7 maç ise berabere bitti. Gökçek, bu karşılaşmalarda Galatasaraylı futbolculara 54 sarı, 1 defa da kırmızı kart gösterdi. Hüseyin Göçek son olarak Galatasaray’ın 14 Mayıs 2017’de Gaziantepspor’u deplasmanda 2-1 yendiği mücadelede görev almıştı.