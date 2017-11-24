Galatasaray'da Muslera için harekete geçildi

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın kalecisi Muslera'nın duran toplardan art arda gol yemesi üzerine harekete geçildi

Dünyanın en iyi 10 kalecisinden biri olarak gösterilen ancak çizgide kalmakla eleştirilen, kalesinden çıkıp hava toplarını almamakla suçlanan Fernando Muslera, bu önlem paketinin içinde yer alıyor. Teknik Direktör İgor Tudor'un, Uruguaylı eldivenin bu konuda daha fazla sorumluluk almasını istediği öğrenildi.

Hırvat hoca, bu konuda sorumluluğu kaleci antrenörü Fadıl Koşutan'a verdi. Koşutan, rutin idmanlar haricinde Muslera'ya yan top çalışması yaptırıyor. Claudio Taffarel'in ayrılmasından sonra formu düştüğü gözlenen Nando, eski günlerine dönene kadar bu uygulamaya tabi tutulacak. Yan top sıkıntısının diğer ayağında ise savunma oyuncuları var. Tudor'un, başta Maicon olmak üzere tüm defans oyuncuları ile özel olarak ilgileneceği belirtiliyor.