23/11/2017 17:44


Bomba iddia Mesut Özil Barcelona ile anlaştı

Mesut Özil

Yıldız futbolcu Mesut Özil'in dünya devi Barcelona ile 3,5 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi

Katalunya Radyosu'nun verdiği bilgiye göre Türk asıllı Alman oyuncu, Barcelona ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Barcelona'nın Özil için 20 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği dile getirildi.Mesut Özil Arsenal ile yeni sözleşme yapmazsa, sezon sonunda bonservissiz olarak istediği takıma imza atabilecek.Philippe Coutinho transferini gerçekleştiremeyen Barcelona'nın B planını devreye sokarak Alman milli futbolcu ile anlaşma sağladığı kaydedildi. Daha önce Real Madrid'de top koşturan yıldız oyuncunun Barcelona'ya transfer olması durumunda oluşacak tepkiler de merakla bekleniyor.


Diş ağrısı
Şiddetli diş ağrısı nasıl geçer diş ağrısına karşı ne yapmalı
iPhone SE 2
iPhone SE 2'nin özellikleri ne olacak ve kaç liradan satılacak
Ertan Aydın
Karikatürist Ertan Aydın feci şekilde can verdi
Jens Stoltenberg
NATO'dan tatbikat skandalına ilişkin flaş açıklama
kemal kılıçdaroğlu
CHP liderini şaşırtan hareket kürsüye çıkarak öptü
İlgili Haberler
Beşiktaş taraftarı

Beşiktaş'tan Leipzig maçı öncesi 'bilet' uyarısı

Aboubakar

Aboubakar’ın o hareketine tepki gecikmedi

Feghouli

Feghouli Galatasaray'dan ayrılıyor

Arda Turan

Arda Turan transferinde Galatasaray'ı zora sokacak gelişme

Son Dakika Haberleri
Diş ağrısı

Şiddetli diş ağrısı nasıl geçer diş ağrısına karşı ne yapmalı

iPhone SE 2

iPhone SE 2'nin özellikleri ne olacak ve kaç liradan satılacak

Ertan Aydın

Karikatürist Ertan Aydın feci şekilde can verdi

Jens Stoltenberg

NATO'dan tatbikat skandalına ilişkin flaş açıklama

 Yazarlarımız
necdet sivasli

PKK’yı Suriye’ye taşıyorlar

Amerika’nın baştan bu yana terör örgütleri PKK/ YPG ile olan ilişkisi son günlerde iyice su yüzüne çıkmaya başladı. Daha önce terör örgütleri ile lan ilişkilerini ...

Devam