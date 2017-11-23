Bomba iddia Mesut Özil Barcelona ile anlaştı

Yıldız futbolcu Mesut Özil'in dünya devi Barcelona ile 3,5 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi

Katalunya Radyosu'nun verdiği bilgiye göre Türk asıllı Alman oyuncu, Barcelona ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Barcelona'nın Özil için 20 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği dile getirildi.Mesut Özil Arsenal ile yeni sözleşme yapmazsa, sezon sonunda bonservissiz olarak istediği takıma imza atabilecek.Philippe Coutinho transferini gerçekleştiremeyen Barcelona'nın B planını devreye sokarak Alman milli futbolcu ile anlaşma sağladığı kaydedildi. Daha önce Real Madrid'de top koşturan yıldız oyuncunun Barcelona'ya transfer olması durumunda oluşacak tepkiler de merakla bekleniyor.