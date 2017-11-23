Beşiktaş'tan Leipzig maçı öncesi 'bilet' uyarısı

Siyah beyazlılar, Lyon ile oynadıkları maçın ardından tribünde yaşanan olaylar nedeniyle UEFA’dan uyarı almıştı. Buna önlem olarak bu yıl Beşiktaş, Leipzig maçı öncesinde alarma geçti

Beşiktaş yönetimi saha kapatma cezasından takımı korumak adına bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde deplasman maçlarına taraftar götürmedi ve taraftarlarından da bu konuya özen gösterilmesini istedi. Avrupa’daki deplasman maçları öncesinde taraftarlarının bu duruma hassasiyet göstermesi için duyuru yapan Beşiktaş, diğer taraftan ev sahibi kulübü yetkililerinden de Beşiktaş taraftarlarına bilet satılmaması yönünde talepte bulundu.