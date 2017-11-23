23/11/2017 11:59


Aboubakar’ın o hareketine tepki gecikmedi

Aboubakar

Beşiktaşlı eski futbolcu Aboubakar, Beşiktaş ile Porto arasında oynanan maç sonrası siyah beyazlı taraftara 3'lü çektirmişti. Aboubakar'ın yaptığı harekete tepki gecikmedi

Beşiktaş’ın, Porto’yu 3-1 yendiği ilk maçta cezası nedeniyle oynayamayan Aboubakar, ilk karşılaşmayı tribünden takip ettikten sonra soyunma odasına inip, Babel’le eğlenceli bir video çekmişti. Bu görüntülerin ardmdan Portekiz basını tarafından ağır bir biçimde eleştirilen Abou, maç sonu arkadaşlarını gördüğü için mutlu olduğunu ifade etmişti.

TEPKİ GECİKMEDİ

Portekiz’den Record, 1-1’lik maç sonunda Vincent Aboubakar’ı yine hedef aldı. Yapılan haberde, “Golü kaçırdı, sonra da kutlamayı abarttı. Daha önce de soyunma odasında kutlama yapmıştı, bu maçta da ponpon kız gibiydi” diye yazdı.


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