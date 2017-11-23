23/11/2017 11:54


Feghouli Galatasaray'dan ayrılıyor

Feghouli

Milli maç nedeniyle Fransa'ya giden Feghouli'nin devre arasında sarı kırmızılı kulüple yollarını ayırması bekleniyor

Galatasaray'a beklemediği yerden bir darbe geldi. Sözleşmesinde kendisine ödenen kadar (4 milyon 250 bin euro) bonservis bedelini getirmesi durumunda serbest kalma maddesi bulunan ve 3 maç ceza almasının ardından bunalıma giren Feghouli'nin devre arasında takımdan ayrılma hazırlığı yaptığı iddia edildi.

LAMOUCHİ İLE GÖRÜŞTÜ

Radio RMC'de yer alan iddiaya göre milli maç arasında Fransa'ya giden Feghouli, Rennes'in yeni teknik direktörü Sabri Lamouchi ile bir araya geldi. Fransa'ya dönmek istediğini ve bu rakamın ödenmesi durumunda Rennes forması giymeye hazırlandığını söyledi. Lamouchi yönetimi ikna ederse, Feghouli'yi alacak. 

Kaynak: Fotomaç


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