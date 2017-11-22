Arda Turan transferinde Galatasaray'ı zora sokacak gelişme

Uzun süredir Barcelona ile yolları ayıracak olan Arda Turan'ın Galatasaray'a geri döneceği konuşuluyordu. Ancak Turan'ı sarı kırmızılı kulüpten başka Monaco'nun da takibe aldığı öğrenildi

İspanyol medyası, takımdan ayrılmak istediğini kulübe bildiren tecrübeli futbolcuya Monaco'nun ilgilendiğini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde İspanya'ya giden menajer Ahmet Bulut'un bu transferle yakından ilgilendiği belirtiliyor. Galatasaray'ın 1.5 sezonluğuna kiralamak istediği Arda'yı, Monaco'nun bonservisiyle almayı planladığı, bu nedenle Barcelona'nın Fransız kulübünün teklifine daha sıcak baktığı iddia ediliyor.

Fransız kulübü ile Arda arasındaki görüşmeleri yürüten isim ise dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes. Arda'nın menajeri Ahmet Bulut'un ortağı olan Mendes'in Fransızlar'la ilk görüşmeyi yaptığı ortaya çıktı.

Bilindiği üzere Arda'nın geri dönmesi konusunda Galatasaray yönetimi çok kararlı ancak Fransızlar'ın devreye girmesi, planları sekteye uğratabilir.

Kaynak: Fanatik