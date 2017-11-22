Antrenörü Naim Süleymanoğlu hakkında ilk kez konuştu

Vefatıyla Türkiye'yi yasa boğan eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun antrenörü Hilmi Pekünlü 'Cep herkülü'nün bilinmeyen yönlerini anlattı

Naim Süleymanoğlu'nu henüz 8 yaşındayken halterle tanıştıran antrenörü Hilmi Pekünlü, "Cep Herkülü"nün küçüklüğünü, spora adım attığı günleri anlattı.Bulgaristan'ın Kırcaali şehrine bağlı Mestanlı ilçesinde doğan ve oradaki halter antrenörlüğüne 1991 yılında yerleştiği Kütahya'da devam eden 63 yaşındaki Hilmi Pekünlü, başta eski milli halterci Naim Süleymanoğlu olmak üzere bugüne kadar dünya şampiyonasında ikincilik, Avrupa şampiyonasında birincilik elde eden çok sayıda halter sporcusu yetiştirdi.

Kütahya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait salonda öğrencilere halter eğitimi veren Pekünlü, yıllar önce Süleymanoğlu ile beraber çektirdiği fotoğraflara bakarak anılarını anlattı.

Pekünlü, yaptığı açıklamada, "Bulgaristan'ın Kırcıali iline bağlı Mestanlı ilçesindeki bir halter eğitim salonunda antrenör olarak görev yapmaya başladım. O dönemler Mestanlı küçük bir ilçeydi ve birkaç okul vardı. Okullara giderek halter sporunu öğretmek için öğrenci aradım. Bir ortaokula gittiğimde oradaki öğrenciler ilkokulda öğrenim gören güçlü kuvvetli 'Kalemondo' lakaplı Naim Süleymanoğlu diye biri olduğunu söylediler. Teneffüs saatinde 8 yaşında 25 kilo olan Naim Süleymanoğlu'nu buldum ve akşamları halter eğitimine katılmasını istedim. Otobüs şoförlüğü yapan babasının izniyle de Naim, sistemli şekilde eğitimlere gelmeye başladı. Gerçekten çok başarılı ve disiplinli bir öğrenciydi. Sessiz sakin, çalışkan bir karaktere sahipti. Dünya tarihinde belki ilk defa 8 yaşında bir çocuğu haltere başlatan antrenörlerden biriyim."

Süleymanoğlu'nun, o yıllarda haltere kazandırdığı en başarılı çocuk olduğunu dile getiren Pekünlü, "İmkanlarımız ölçüsünde 2 yıl çalıştırdım. Diğerleri arasında kendini belli ediyordu. Zaten o dönem bulduğum çocuklardan sadece Naim, yüzyılın sporcusu oldu. Çocukluğundaki farkını ilerleyen yıllarda daha net ortaya koydu. Onun hakkında yanılmadığımı gösterdi." ifadesini kullandı.

"Dünya bir efsaneyi kaybetti"

"Rahatsızlanmasaydı geçen ay Kütahya'ya gelecekti" diyen Pekünlü, "Tüm ulusumuzun başı sağ olsun. Dünya bir efsaneyi kaybetti. Naim içindeki hayalleriyle, hedefleriyle bu dünyadan göçüp gitti. Yerini doldurmak gerçekten zor." ifadelerini kullandı.