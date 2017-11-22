22/11/2017 12:48


Ertem Şener yaptığı açıklamayı inkar etti

Ertem Şener

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında Beyaz TV canlı yayınında “Şer güçler Rasim Ozan Kütahyalı'ya bilinçli bir operasyon yaptılar. Evet Rasim yanımızda yok şu anda ama şunu belirtelim. Rasim'in tüm düşmanlarına bedelini ödetecek gücü vardır” sözlerini sarf eden Ertem Şener bu sefer geri adım attı

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ertem Şener, önce programda “Beni bilen bilir bilmeyen kendi gibi bilir… İzleyelim bakalım ben ne demişim, kimlere ne söylemişim? ‘Boşnak kardeşlerimin üzüntüsü benim içimde derin bir yaradır.’ Ben zaten gerekeni yaptım, kanal ile görüştükten sonra ROK ile yolları ayırdım, kimsenin de sözcüsü olmadım” diye yazdı.


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