Ludogorets Medipol Başakşehir maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak
UEFA Avrupa Ligi C Grubu beşinci maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir, rakibi Ludogorets ile deplasmanda mücadele edecek
Razgrad kentindeki Ludogorets Arena'da TSİ 23.05'te başlayacak karşılaşmayı Çekya Futbol Federasyonundan hakem Miroslav Zelinka yönetecek. Maç, Tivibu Spor 2'den naklen ekrana gelecek.C Grubu'nda oynadığı 4 maçta 2 puan toplayan Medipol Başakşehir, Ludogorets'i deplasmanda mağlup ederek gruptan çıkma şansını son maça taşımak istiyor. Grupta oynadığı 4 maçta 8 puan toplayan Ludogorets ise yenilgisiz liderliğini sürdürüyor.