22/11/2017 11:54


Beşiktaşlı futbolcunun sözleşmesi 5 yıl uzatıldı

Tolgay Arslan

UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu 5. maçında Beşiktaş ile Porto arasında oynanan mücadelenin ardından siyah beyazlı kulübün futbolcusu Tolgay Arslan önemli açıklamalarda bulundu

Tolgay Arslan, “Bugün tarih yazdık. Özellikle ikinci yarı çok iyi maç çıkardık. 5 maçtan hesaplarsak hak ediyorduk. Camia hak ediyordu. Taraftar hak ediyordu. Herkes bugün rahat uyusun ve bizimle gurur duysun. Türkiye'yi temsil ediyoruz. Türkiye için güzel bir gece olsun” şeklinde konuştu.

Tolgay, maçın hakemi Lahoz'un oyuna sık sık müdahale etmediğini ifade ederek, şunları aktardı: “Ben hep diyordum defansif mücadeleleri çok severim. Hakem de sağ olsun oynattı. İzin verdi ve güzel bir maç oldu. Çoğu örnek alsın oyun hiç durmadı güzel bir maç oldu. Herkesi tebrik ederim.”

“BEŞİKTAŞ’LA SÖZLEŞMEMİ 5 YIL UZATTIM”

Tolgay, siyah-beyazlı kulüpte sözleşmesini uzattığını aktararak, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı: “Sözleşmeyi Beşiktaş'ta 5 yıl uzattım. Burada ne kadar mutlu olduğumu herkes biliyor. İnşallah böyle devam eder.”


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