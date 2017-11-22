22/11/2017 08:12


Şampiyonlar Ligi’nde son hafta öncesi maç sonuçları

Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son haftaya girilirken siyah beyazlılar rakibi Porto ile 1-1'lik skorla berabere kalarak grubunu lider tamamlamayı garantiledi. Ligde bu hafta oynanan 8 karşılaşmanın sonuçları haberimizde

Beşiktaş ile aynı grupta yer alan Monaco, sahasında Leipzig’e 4-1 yenilerek ‘Devler Ligi’ne veda etti. Feyenoord’u zorlansa da son dakikalarda bulduğu golle 1-0 mağlup etmeyi başaran Manchester City ve geriye düştüğü maçta Dortmund deplasmanından galip dönen Tottenham Hotspur da Beşiktaş gibi son hafta öncesi gruplarında liderliği garantileyen takımlar oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

E GRUBU

Spartak Moscow 1-1 Maribor (Ze Luis 82′ – Jasmin Mesanovic 90′)

Sevilla 3-3 Liverpool (Wissam Ben Yedder 51′, 60′ (pen), Guido Pizarro 90′ – Roberto Firmin 2′, 30′, Sadio Mane 22′)

F GRUBU

Manchester City 1-0 Feyenoord (Raheem Sterling 88′)

Napoli 3-0 Shakhtar Donetsk (Lorenzo Insigne 56′, Piotr Zielinski 81′, Dries Mertens 83′)

G GRUBU

Beşiktaş 1-1 Porto (Anderson Talisca 41′ – Felipe 29′)

Monaco 1-4 Leipzig (Radamel Falcao 43′ – Jemerson 6′ (k.k), Timo Werner 9′, 31 (pen), Naby Keita 45′)

H GRUBU

APOEL 0-6 Real Madrid (Luka Modric 23′, Karim Benzema 39′, 45′, Nacho Fernandez 41′, Cristiano Ronaldo 49′, 54′)

Borussia Dortmund 1-2 Tottenham Hotspur (Pierre-Emerick Aubameyang 31′ – Harry Kane 49′, Heung Min Son 76′)


Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi’nde son hafta öncesi maç sonuçları
kar tatili haberi
Bu yılın ilk kar tatili haberi o ilden geldi
Selin Eda
Serviste unutulan küçük kızın ailesi şikayetçi oldu
Şehit Eren Bülbül
Şehit Eren Bülbül'ün mezarının yanında ailesi için ev yapılıyor
zirai don
Dikkat kuvvetli zirai don olayı bekleniyor
İlgili Haberler
Beşiktaş Porto

Beşiktaş 1-1 Porto maç özeti ve golleri izle

Cenk Tosun

Cenk Tosun'un asisti sosyal medyayı salladı

Beşiktaş Porto maçı

Beşiktaş 1-1 Porto maç sonucu

Domagoj Vida

Vida'nın kararıyla Beşiktaş'ın kasası dolabilir

Son Dakika Haberleri
kar tatili haberi

Bu yılın ilk kar tatili haberi o ilden geldi

Selin Eda

Serviste unutulan küçük kızın ailesi şikayetçi oldu

Şehit Eren Bülbül

Şehit Eren Bülbül'ün mezarının yanında ailesi için ev yapılıyor

zirai don

Dikkat kuvvetli zirai don olayı bekleniyor

 Yazarlarımız
necdet sivaslı

Tarımdaki çıkmaz

Sırbistan'dan et ithal edilmesi kamuoyunda geniş yankı bulurken, yem fiyatlarındaki artış da dikkat çekti. Yem fiyatlarına son 3 ayda yüzde 100 zam geldiği ve samanın ...

Devam