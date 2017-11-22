Şampiyonlar Ligi’nde son hafta öncesi maç sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son haftaya girilirken siyah beyazlılar rakibi Porto ile 1-1'lik skorla berabere kalarak grubunu lider tamamlamayı garantiledi. Ligde bu hafta oynanan 8 karşılaşmanın sonuçları haberimizde

Beşiktaş ile aynı grupta yer alan Monaco, sahasında Leipzig’e 4-1 yenilerek ‘Devler Ligi’ne veda etti. Feyenoord’u zorlansa da son dakikalarda bulduğu golle 1-0 mağlup etmeyi başaran Manchester City ve geriye düştüğü maçta Dortmund deplasmanından galip dönen Tottenham Hotspur da Beşiktaş gibi son hafta öncesi gruplarında liderliği garantileyen takımlar oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

E GRUBU

Spartak Moscow 1-1 Maribor (Ze Luis 82′ – Jasmin Mesanovic 90′)

Sevilla 3-3 Liverpool (Wissam Ben Yedder 51′, 60′ (pen), Guido Pizarro 90′ – Roberto Firmin 2′, 30′, Sadio Mane 22′)

F GRUBU

Manchester City 1-0 Feyenoord (Raheem Sterling 88′)

Napoli 3-0 Shakhtar Donetsk (Lorenzo Insigne 56′, Piotr Zielinski 81′, Dries Mertens 83′)

G GRUBU

Beşiktaş 1-1 Porto (Anderson Talisca 41′ – Felipe 29′)

Monaco 1-4 Leipzig (Radamel Falcao 43′ – Jemerson 6′ (k.k), Timo Werner 9′, 31 (pen), Naby Keita 45′)

H GRUBU

APOEL 0-6 Real Madrid (Luka Modric 23′, Karim Benzema 39′, 45′, Nacho Fernandez 41′, Cristiano Ronaldo 49′, 54′)

Borussia Dortmund 1-2 Tottenham Hotspur (Pierre-Emerick Aubameyang 31′ – Harry Kane 49′, Heung Min Son 76′)