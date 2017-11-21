21/11/2017 21:02


Beşiktaş 1-1 Porto maç özeti ve golleri izle

Beşiktaş Porto

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile Porto arasında oynanan maçta kazanan çıkmadı. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Beşiktaş ile Porto arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

BEŞİKTAŞ PORTO MAÇI ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE

19. dakikada Babel'in uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Jose Sa'dan dönen topu savunma kornere attı.

29. dakikada Porto öne geçti. Sağ taraftan paslaşılarak kullanılan serbest vuruşun ardından Ricardo'nun ceza sahasına ortasında, Felipe topa gelişine vurdu ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

33. dakikada Adriano'nun uzun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Quaresma, dar açısına rağmen topa sert vurdu ancak kaleci Jose Sa gole izin vermedi.

39. dakikada Ricardo'nun sağdan yaptığı ortada, Aboubakar'ın vuruşunda, top auta gitti.

41. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. Babel'in pası sonrası sol tarafta topla buluşan Cenk Tosun rakibinden şık bir şekilde sıyrılarak ceza sahasına girdi. Cenk'in pasında Talisca, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca maç 1-1 sona erdi.


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