Cenk Tosun'un asisti sosyal medyayı salladı

Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. mücadelesinde rakibi Porto ile 1-1'lik skorla berabere kalan Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un performansı çok konuşuluyor

Rakip takım Porto’nun 29. dakikada attığı gole 41. dakikada Anderson Talisca’non golüyle yanıt veren siyah beyazlılar, ilk yarıyı 1-1’lik beraberlikle tamamladı.Beşiktaş’ın attığı golden önce orta sahada topla buluşan ve enfes çalımlarla ceza sahası içine girdikten sonra Talisca’ya boş kaleye topu gönderten asisti yapan Cenk Tosun, Twitter’da Trend Topic listesinde zirvede yer aldı.

İşte Cenk Tosun hakkında yapılan paylaşımlardan bazıları...

Esvèt Özkan

@Esvet1903

Cenk Tosun, Cenk Tosun deparı attı. Bu adam kendi hikayesini kendi yazıyor. Helal olsun sana helal

Gheorge Hagi®

@allahkitaphagi

Kim ne derse desin Cenk Tosun "yabancı oyuncu sınırı olmasın" düşüncesinin vücut bulmuş halidir.

@ac_yaycili

Cenk Tosun "Türk futbol tarihinin yurt dışına en yüksek bedelle satılan oyuncusu" unvanını almayı sonuna kadar hak ediyor.. Nazar değmesin, çok iyi yetenek, çok iyi çalışmışlık. Allah daha iyi günler göstersin @CenkTosun_

Fikret Başkan

@fikretbskan

CENK TOSUN AN İTİBARİYLE 200 MİLYON EURO...

Cemil

@CmlPrzn

Yabancı sınırı gelsin diyen Türk futbolcular Trt1'i açmaları önemle rica olunur,Cenk Tosun'a helal olsun...