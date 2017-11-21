Vida'nın kararıyla Beşiktaş'ın kasası dolabilir

Ara transfer döneminde başarılı isimlerle anlaşma sağlamak isteyen Beşiktaş Kulübü, Domagoj Vida için anlaşma sağlamıştı

Vida'nın kulübü Dinamo Kiev’le olan kontratı Ocak ayında sona erecek olan tecrübeli Hırvat stoperle 4,5 yıllık anlaşma sağlayan Beşiktaş, yıldız oyuncuyu ara dönemde takımına kazandırmayı beklerken İngiltere’den flaş bir hamle geldi. Premier Lig ekibi Everton’ın, 28 yaşındaki futbolcu için devreye girdiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili olarak Maviler’in henüz resmi bir girişimde bulunmamasına rağmen Siyah- Beyazlılar’ın bu konuda eli gayet güçlü... Başarılı futbolcuyla yaptığı ön protokole güvenen yönetimin, bu gibi durumları düşünüp Vida’yla yaptığı kontrata 4 milyon Euro’luk (19 milyon TL) cayma maddesi koydurduğu öğrenildi.

Dinamo Kiev’deki 6 sezonluk kariyerinin ardından Ocak ayında Beşiktaş’a katılmanın hesaplarını yapan Vida’nın, resmi bir öneri olmadığı için bu düşüncesinde değişen bir durum yok. Ukrayna temsilcisiyle 18 maçta 2 gollük performans sergileyen deneyimli savunmacı, Dinamo Kiev’in Ocak ayına kadar olan maçlarında forma giyip Siyah-Beyazlılar’a tam olarak hazır şekilde katılmayı planlıyor. Ancak bu süreçte farklı bir takımdan teklif gelmesi halinde talip olan kulübün, ilk olarak Beşiktaş’la masaya oturup Kara Kartal’a 4 milyon Euro (19 milyon TL) ödemesi gerekecek.

Devler Ligi’nde forma giyebilir

Domagoj Vida, Siyah-Beyazlılar’a transfer olması halinde Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer alabilecek. Dinamo Kiev’in Devler Ligi gruplarında bulunmaması ve UEFA Avrupa Ligi’nde yer alması sebebiyle Siyah-Beyazlı formayı Kupa 1’de giyebilecek. Ancak Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam ederse Vida, bu turnuvada Kara Kartal’la görev yapamayacak.