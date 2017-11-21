21/11/2017 18:07


Beşiktaş Porto maçı ilk 11'ler belli oldu

Beşiktaş Porto maçı

Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesinde bu akşam temsilcimiz Beşiktaş ile rakibi Porto karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor

Beşiktaş bu akşam rakibi Porto'yu sahası Vodefone Arena'da konuk etmeye hazırlanıyor. Mücadele bu akşam saat 20:00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

BEŞİKTAŞ PORTO MAÇI İLK 11'LER AÇIKLANDI

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Adriano, Pepe, Tosic, Quaresma, Babel, Atiba, Tolgay, Talisca, Cenk

Porto: Jose Sa, Maxi Pereira, Marcano, Felipe, Alex Telles, Danilo, Herrera, Sergio Oliveira, Ricardo Pereira, Brahimi, Aboubakar


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