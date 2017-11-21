Beşiktaş Porto maçı ilk 11'ler belli oldu
Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesinde bu akşam temsilcimiz Beşiktaş ile rakibi Porto karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor
Beşiktaş bu akşam rakibi Porto'yu sahası Vodefone Arena'da konuk etmeye hazırlanıyor. Mücadele bu akşam saat 20:00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak ekrana gelecek.
BEŞİKTAŞ PORTO MAÇI İLK 11'LER AÇIKLANDI
Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Adriano, Pepe, Tosic, Quaresma, Babel, Atiba, Tolgay, Talisca, Cenk
Porto: Jose Sa, Maxi Pereira, Marcano, Felipe, Alex Telles, Danilo, Herrera, Sergio Oliveira, Ricardo Pereira, Brahimi, Aboubakar