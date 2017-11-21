21/11/2017 13:55


Trabzonspor'da Jose Sosa şoku yaşanıyor

Jose Sosa

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Trabzonspor ile Osmanlıspor arasında oynanan mücadelede sakatlanan Jose Sosa'nın bir süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi

Trabzonsporlu futbolcu Sosa'nın sağ alt adalesinde yırtık tespit edildiği, Arjantinli oyuncunun 2-3 hafta sonra takımla antrenmanlara başlayacağı bildirildi.Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Jose Sosa'nın, pazar günü oynanan Osmanlıspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası sağlık ekibine ağrıları olduğunu belirttiği ve dün çekilen MR sonucunda sağ alt adalesinde yırtık tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen kulüp doktoru Barış Kurtgöz, şunları kaydetti:

"Sosa, maçın son 10-15 dakikasında ağrılarının olmasına rağmen oyuna devam etti. Maç sonrası soyunma odasında ağrı şikayetini bildirmesi üzerine oyuncunun tedavisine hemen başladık. Ağrılarının artması sonrası dün MR'ını çektik ve sağ alt adalede 2. derece yırtık tespit ettik. Sağlık ekibi olarak tedavisine başladık. Oyuncumuz 2-3 hafta sonra tekrar takımla çalışmalara başlayacaktır."


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