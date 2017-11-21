Naim Süleymanoğlu’nun cenazesine katılmıştı hakkında soruşturma başlatıldı

Eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun cenazesine katılan ezeli rakibi Valerios Leonidis hakkında Türkiye'ye izinsiz gittiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı iddia edildi

Leonidis’in Yunan donanmasına kayıtlı memur statüsünde olduğu öğrenildi. Memur statüsünde olduğu için izin alarak gitmesi gerektiği savunuldu, bu izni almadan gittiği için incelemeye tabi olduğu öne sürüldü.

Efsane isim ortalığı karıştırdı

Yunanistan halter milli takımının efsane antrenörü Christos Lakovou yaptığı açıklamada, Leonidis’in ifadeye çağrıldığını söyledi. İstanbul doğumlu olan Lakovou, “Benim bildiğim kendisini donanmada EDE’ye sevk ettiler. Bunu neden yaptılar? İzinsiz görevini terk ettiği için. Tamam, acelesi vardı ve bu yüzden üstünü bilgilendirmedi” diye konuştu. Lakovou’nun telafuz ettiği EDE, Yunan ordusundaki soruşturma birimi olarak biliniyor.

Leonidis: Soruşturma yok

Skorer’in ulaştığı Leonidis ise bu yönde bir gelişmenin bulunmadığını belirterek “Hayır soruşturma açıldığı doğru değil. Bu konuda bir problem yok” dedi. Naim’in cenazesinde Türk bayrağına sarılı tabutu öpmesiyle ilgili Yunanistan’da yapılan bazı olumsuz yorumlara da cevap veren Valerios Leonidis şunları söyledi:

“Kötü niyetli yorumları umursamıyorum”

“İstanbul’a giderek dostumu son yolculuğunda uğurlamak benim için bir onurdu. Saygı duyduğum ve beğendiğim bir kişinin son kez yanında olmaya, bir arkadaşımın cenazesine katılmaya gittim, hepsi bu. Her şey bir yana biz insanız. Kötü niyetli yorumları umursamıyorum”.

Kaynak: Milliyet