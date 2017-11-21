21/11/2017 13:00


Beşiktaş Porto maçı saat kaçta ve hangi kanalda başlayacak

Beşiktaş Porto

Şampiyonlar Ligi mücadelesinde siyah beyazlılar sahasında Porto'yu konuk edecek

Bu akşam Beşiktaş ile Porto arasında oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz ekrana gelecek.

BEŞİKTAŞ PORTO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosiç, Adriano, Quaresma, Atiba, Tolgay, Talisca, Babel, Cenk

PORTO: Casillas, Felipe, Telles, Marcano, Danilo, Torres, Andre, Pereira, Hernani, Aboubakar, Corona

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