Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta maç programı

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçlarının sona ermesiyle birlikte 13. hafta maç programı belli oldu

Ligde 13. hafta heyecanı Osmanlıspor ile Gençlerbirliği arasında Cuma akşamı oynanacak maçla başlayacak ve Pazartesi akşamı Kayserispor ile Başakşehir arasında oynanacak mücadele ile sona erecek.

24 Kasım Cuma:

20.00 Osmanlıspor-Gençlerbirliği

25 Kasım Cumartesi:

14.00 Göztepe-Teleset Mobilya Akhisarspor

16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş

19.30 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım Pazar:

14.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor

14.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor

16.30 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor

19:30 Antalyaspor-Fenerbahçe

27 Kasım Pazartesi:

20.00 Kayserispor-Medipol Başakşehir