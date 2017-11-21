Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta maç programı
Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçlarının sona ermesiyle birlikte 13. hafta maç programı belli oldu
Ligde 13. hafta heyecanı Osmanlıspor ile Gençlerbirliği arasında Cuma akşamı oynanacak maçla başlayacak ve Pazartesi akşamı Kayserispor ile Başakşehir arasında oynanacak mücadele ile sona erecek.
24 Kasım Cuma:
20.00 Osmanlıspor-Gençlerbirliği
25 Kasım Cumartesi:
14.00 Göztepe-Teleset Mobilya Akhisarspor
16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş
19.30 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor
26 Kasım Pazar:
14.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor
14.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor
16.30 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor
19:30 Antalyaspor-Fenerbahçe
27 Kasım Pazartesi:
20.00 Kayserispor-Medipol Başakşehir