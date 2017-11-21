21/11/2017 07:56


Hidayet Türkoğlu'ndan savcılara flaş çağrı

Hidayet Türkoğlu

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Rasim Ozan Kütahyalı'nın Boşnaklar ile ilgili bulunduğu çirkin ifadenin ardından savcıları göreve davet etti

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu savcıları göreve çağırdı. Türkoğlu, yaptığı açıklamada "Tarih boyunca Türklerle dostluğu ve samimiyeti sayesinde tüm dünyayı kıskandıran Bosna Halkını, aşağılık, adi ve akılsız yakıştırmayla küçük düşürmeye çalışan Rasim Ozan Kütahyalı ve onun gibileri hak etmiyoruz. Bir Boşnak olarak, bu şahsı ağır şekilde kınıyor, savcılarımızı göreve davet ediyorum." diye konuştu.

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