21/11/2017 07:53


Balkan ve Boşnak derneklerinden Kütahyalı'ya tepki

Rasim Ozan Kütahyalı

Beyaz Futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın Boşnaklar hakkında sarf ettiği çirkin sözlere tepki yağıyor

Balkan ve Boşnak dernekleri yaptıkları ortak açıklamada "Kütahyalı’nın sarf ettiği bu sözler, kelimenin tam anlamıyla, belden aşağı, terbiyesizce, dini ve milli geleneklerimize uymayan sözcükler olmasının yanında, aynı zamanda ırkçı, aşağılayıcı, küçümseyici, tahrik edici, nefret ve hakaret içerikli sözlerdir” ifadeleri kullanıldı.

RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN SKANDAL AÇIKLAMASI

 

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