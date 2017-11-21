Beyaz TV Rasim Ozan Kütahyalı'yı kovdu

Boşnaklara yönelik olumsuz açıklamalarda bulunan spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz TV programındaki görevine son verildi

Beyaz Futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, büyük tepkinin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı ve skandal sözleri için özür diledi.

İŞTE RASİM OZAN KÜTAHYALI'DAN SKANDAL SÖZLER

ERTEM ŞENER'DEN AÇIKLAMA

Tepkilerin büyümesinin ardından Beyaz TV, Rasim Ozan Kütahyalı ile yollarını ayırdı. Kanal yönetiminin yönetiminin aldığı kararı spor yorumcusu Ertem Şener duyurdu.

Şener, Beyaz TV canlı yayınında "Bu akşam kanal yönetimimizle aldığımız karar doğrultusunda, bugünden itibaren Rasim Ozan Kütahyalı ile yollarımızı ayırdık." açıklamasında bulundu.

Ertem Şener şu açıklamayı yaptı:

"Dün akşam kimsenin tasvip etmediği, edemeyeceği büyük bir sıkıntı yaşadık. Tabi bu kimsenin kabul edemeyeceği bir durum oldu. Rasim Ozan Kütahyalı da bu vahim durumdan sonra bir hayli üzüldü, bir hayli sıkıldı. Üzüntüsü gerçekten son derece üst seviyedeydi. Bu bizim için kabul edilemez bir durum oldu. Ben bu kanalda Beyaz TV Spor'un genel direktörüyüm. 6 sezondur buradayım. Boşnak kardeşlerimizin kalbi çok kırıldı. Onlarla etle tırnak gibiyiz. Bu vahim karardan sonra, bu akşam kanal yönetimimizle aldığımız karar doğrultusunda bugünden itibaren Rasim Ozan Kütahyalı ile yollarımızı ayırma kararı aldık. Rasim Ozan Kütahyalı bugünden itibaren bizimle olmayacak."

ŞENER'DEN İLGİNÇ SÖZLER: BEDELİNİ ÖDETECEK GÜCÜ VAR

Rasim Ozan Kütahyalı'nın kanaldan ayrıldığını duyuran Ertem Şener, konuşmasının devamında "Şer güçler Rasim Ozan Kütahyalı’ya bilinçli bir operasyon yaptılar. Evet Rasim yanımızda yok şu anda ama şunu belirtelim. Rasim’in tüm düşmanlarına bedelini ödetecek gücü vardır." ifadesini kullandı.