21/11/2017 07:39


Beyaz TV Rasim Ozan Kütahyalı'yı kovdu

Rasim Ozan Kütahyalı

Boşnaklara yönelik olumsuz açıklamalarda bulunan spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz TV programındaki görevine son verildi

Beyaz Futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, büyük tepkinin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı ve skandal sözleri için özür diledi.

İŞTE RASİM OZAN KÜTAHYALI'DAN SKANDAL SÖZLER

ERTEM ŞENER'DEN AÇIKLAMA

Tepkilerin büyümesinin ardından Beyaz TV, Rasim Ozan Kütahyalı ile yollarını ayırdı. Kanal yönetiminin yönetiminin aldığı kararı spor yorumcusu Ertem Şener duyurdu.

Şener, Beyaz TV canlı yayınında "Bu akşam kanal yönetimimizle aldığımız karar doğrultusunda, bugünden itibaren Rasim Ozan Kütahyalı ile yollarımızı ayırdık." açıklamasında bulundu.

Ertem Şener şu açıklamayı yaptı:

"Dün akşam kimsenin tasvip etmediği, edemeyeceği büyük bir sıkıntı yaşadık. Tabi bu kimsenin kabul edemeyeceği bir durum oldu. Rasim Ozan Kütahyalı da bu vahim durumdan sonra bir hayli üzüldü, bir hayli sıkıldı. Üzüntüsü gerçekten son derece üst seviyedeydi. Bu bizim için kabul edilemez bir durum oldu. Ben bu kanalda Beyaz TV Spor'un genel direktörüyüm. 6 sezondur buradayım. Boşnak kardeşlerimizin kalbi çok kırıldı. Onlarla etle tırnak gibiyiz. Bu vahim karardan sonra, bu akşam kanal yönetimimizle aldığımız karar doğrultusunda bugünden itibaren Rasim Ozan Kütahyalı ile yollarımızı ayırma kararı aldık. Rasim Ozan Kütahyalı bugünden itibaren bizimle olmayacak."

ŞENER'DEN İLGİNÇ SÖZLER: BEDELİNİ ÖDETECEK GÜCÜ VAR

Rasim Ozan Kütahyalı'nın kanaldan ayrıldığını duyuran Ertem Şener, konuşmasının devamında "Şer güçler Rasim Ozan Kütahyalı’ya bilinçli bir operasyon yaptılar. Evet Rasim yanımızda yok şu anda ama şunu belirtelim. Rasim’in tüm düşmanlarına bedelini ödetecek gücü vardır." ifadesini kullandı.

İlgili Haberler
Beşiktaş Porto

Beşiktaş Porto maçı saat kaçta ve hangi kanalda başlayacak

Rasim Ozan Kütahyalı

Rasim Ozan'ın o açıklamalarına Boşnak Derneklerinden kınama

Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta maç programı

Hidayet Türkoğlu

Hidayet Türkoğlu'ndan savcılara flaş çağrı

Son Dakika Haberleri
Rasim Ozan Kütahyalı

Sabah Gazetesi'nden Rasim Ozan Kütahyalı hakkında flaş karar

Hulusi Akar

Genelkurmay Başkanı Akar'dan Rusya'ya kritik ziyaret

Oğuz Güven

Gazeteci Oğuz Güven 3 yıl 1 ay hapis cezasına çaptırıldı

Türker Ertürk

NORVEÇ'TEKİ NATO SALDIRISININ ASLI ASTARI NEDİR

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Anketlerin dil

Ard arda kamuoyu araştırmaları yapılıyor. Bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer taraftan iktidar partisi AK Parti, muhalefet partileri ile bağımsız kamuoyu araştırma şirketlerinin yaptığı anket sonuçlarında ...

Devam