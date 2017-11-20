Şampiyonlar Liginde mücadele edecek olan Beşiktaş ve Porto'nun muhtemel 11'leri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'da temsilcimiz Beşiktaş, evinde Portekiz temsilcisi Porto'yu konuk edecek. 21 Kasım Salı akşamı saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak müsabakada İspanya Futbol Federasyonu hakemlerinden Mateu Lahoz düdük çalacak. Lahoz'un yardımcıları ise Pau Cebrian ve Roberto del Palomar olacak. Heyecanla beklenen Beşiktaş-Porto maçı TRT 1'den şifresiz ve canlı izlenebilecek.

Beşiktaş Porto maçı muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Oğuzhan, Atiba, Babel, Talisca, Quaresma, Cenk

Porto: Sa, Felipe, Marcano, Telles, Herrera, Brahimi, Danilo Pereira, Ricardo Pereira, Corona, Marega, Aboubakar