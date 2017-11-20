20/11/2017 16:43


49 yaşındaki tenisçi kansere yenik düştü

Jana Novotna

Uzun süredir kanserle mücadele eden Jana Novotna 49 yaşında hayata gözlerini yumdu

Novotna, WTA teklerde 24, çiftlerde ise 76 şampiyonluk yaşadı. Wimbledon'da iki kez final oynayan Çekyalı tenisçi, 1998'de Nathalie Tauziat'ı yenerek mutlu sona ulaşmıştı.WTA CEO'su Steve Simon, Jana Novotna'nın hayatını kaybetmesi sonrası şunları söyledi: Jana Novotna, saha içinde de, saha dışında da örnek biriyidi. WTA tarihinde her zaman yıldızı parlayacaktır.

Jana Novotna kimdir?

Jana Novotná (d. 2 Ekim 1968 Brno, Çekoslovakya) Çek Cumhuriyeti vatandaşı profesyonel tenis oyuncusu. 1998 Wimbledon tek bayanlar şampiyonluğu ve 1993 Wimbledon tek bayanlar finalinin son setinde Steffi Graf karşısında 5-1 önce geçmek üzereyken çift hata yaparak maçı kaybettikten sonra, kupa töreni sırasında Kent Düşesi'nin omzunda ağlamış, Düşes Novotna'yı sırtını sıvazlayarak teselli etmişti. Novotná ayrıca 12 Grand Slam çift bayanlar ve 4 Grand Slam karışık çiftler şampiyonluğuna sahiptir.


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