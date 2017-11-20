20/11/2017 16:38


Galatasaray Ayhan Akman ile yolları ayırıyor mu

Ayhan Akman

Galatasaray, Igor Tudor'un yardımcılığını yapan Ayhan Akman'ın kulüpteki geleceği ile ilgili karar vermeye hazırlanıyor

Geçen sezon Jan Olde Riekerink'in de yardımcılığını yapan ancak sıkça eleştirilen isimlerden olan Ayhan Akman, bu sezon Igor Tudor kadar tepki çekiyor. Tudor'a yardımcı olma konusunda yetersiz olduğu ifade edilen Ayhan Akman'ın teknik ekiple uyumsuz olmasından dolayı başarısız bulunuyor.

Sosyal medyada Galatasaray taraftarının en az Tudor kadar eleştirdiği isimlerden olan Ayhan için yönetim konuyu masaya yatırdı. Önümüzdeki günlerde Galatasaray yönetiminin Tudor'a yeni bir yardımcı getirecebileceği ifade edildi.

 

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