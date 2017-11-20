20/11/2017 16:35


Galatasaray'da Igor Tudor'un geleceği belli oldu

Igor Tudor

Galatasaray'da Medipol Başakşehir mağlubiyetinin ardından Igor Tudor'un takımdaki geleceği merak konusu olmuştu

Hırvat Hoca'ya uyarılarda bulunan Özbek'in genç hocayla yola devam kararı aldığı öğrenildi.Yapılan toplantıda Özbek, takımının sistemi üzerinde fazla oynama olmasını istemediğini belirtirken; Hırvat hocayı bu konuda uyardı. Buna ek olarak oyun içindeki kararların ve yapılan değişikliklerin de tepki topladığı Tudor'a iletildi ve daha dikkatli olması istendi.

Başakşehir karşısında alınan hezimet sonrası koltuğu sallanmaya başlayan Tudor'un geleceği, Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarının sonuçları bağlı. Genç hocanın 2 maçta alacağı olası kötü sonuçlar, görevine son verilmesi ile sonlanabilir.

Kaynak: Fotomaç


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