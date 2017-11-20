20/11/2017 10:02


Beşiktaş Porto maçı canlı yayın bilgileri

Beşiktaş Porto

Şampiyonlar Ligi 5. mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş, sahasında rakibi Porto'yu ağırlamaya hazırlanıyor

21 Kasım Salı günü oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz ekrana gelecek.

SİYAH BEYAZLILAR GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Gruptan çıkmak için yarın Beşiktaş’a beraberlik de yetecek. Siyah-beyazlı ekip, alacağı olası beraberlikle puanını 11’e çıkararak adını üst tura yazdıracak. Beşiktaş, kazanması halinde 13 puana ulaşarak gruptan çıkma başarısı gösterecek. Siyah-beyazlı ekip, her iki olumlu sonuçta grubu lider olarak bitirecek.

Beşiktaş, Porto’ya mağlup olsa dahi gruptan çıkma şansını elinde bulunduruyor. Siyah-beyazlı ekip, rakibine yenildiği takdirde Fransa’da oynanacak Monaco-Leipzig karşılaşmasının sonucunu bekleyecek. Beşiktaş, Leipzig’in olası beraberlik veya yenilgisinde de tarihinde ilk kez üst turda mücadele etme hakkı elde edecek.


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