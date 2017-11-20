20/11/2017 08:00


Efsane halterci Naim Süleymanoğlu 3 yıl önce itiraf etmiş

Naim Süleymanoğlu

Geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden milli halterci Naim Süleymanoğlu, 3 yıl önce çocuklarının olduğunu itiraf etmişti

Milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun Posta Gazetesinden Canan Dalyıldız'a verdiği röportajdan bir bölüm:

- İşte en sevdiğim anlar! Dökülün lütfen!

Evlenmedim ama itiraf edeyim; çocuklarım var. Benim soyadımı taşıyan, hem de 4 tane! 3 kız bir anneden. Onlar Türkiye'de ve annelerinin yanında kalıyor. Biri de yurt dışında annesinde kalıyor.

- Vay vay vay! Bugüne kadar neden söylemediniz ki?

Öyle gerekti. Evlilik dışı. Ha illa olmalı mı nikah, zannetmiyorum ama saklamak istedim. Ama bugün söyleme ihtiyacı duyuyorum; züriyetsiz değilim.

- Anladım! Ama neden sakladığınızı anlamadık!

Özel hayatımla gündeme gelmek istemedim. Herkesin kendine göre bir sebebi vardır. Benim de öyle, zorlamasan olmaz mı Canan! Ay elimi verdim kıza, kolumu kaptırdım! İmdat! (Kahkaha atıyor).

- Bizde sorular böyle! Yanıt bekleniyor...

Belki daha iyi yetişsinler diye, belki onlar da görünmek istememişlerdir. Hiç kimse bu ayrıntıları düşünmüyor. Ama ben sahip çıkıyorum ve benim nüfusumdalar. Onlarla çok iyiyiz.


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