Fenerbahçe 4-1 Demir Grup Sivasspor maç özeti ve golleri izle

Spor Toto Süper Lig'de dün akşam Fenerbahçe, rakibi Demir Grup Sivasspor'u 4-1'lik skorla mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe, Nabil Dirar'ın 31. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı. Şiddetli yağmur altında oynanan ikinci yarıya golle başlayan Demir Grup Sivasspor, 47. dakikada Thievy Bifouma'yla durumu 1-1'e getirdi.

Oyuna girdiği 61. dakikada Roberto Soldado, şık golüyle Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi. Sivas ekibinde Thievy Bifouma'nın 64. dakikada kırmızı kart görmesiyle rahatlayan Fenerbahçe'de Soldado rüzgarı devam etti.Soldado, 77 ve 81. dakikalarda attığı gollerle "hat trick" yaptı ve takımının sahadan 4-1 galip ayrılmasında başrol oynadı.

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Bu maça kadar son 3 haftada Galatasaray, Kayserispor ve Osmanlıspor'la berabere kalarak 6 puan yitiren sarı-lacivertliler, Demir Grup Sivasspor karşısında aldığı 4-1'lik sonuçla 34 gün sonra galibiyet aldı.

Lider Galatasaray'ın ve rakiplerinden Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiren Fenerbahçe, puanını 20'ye yükseltti. Ligde 5. sıraya yükselen Fenerbahçe, lider Galatasaray'la bu haftadan önce 9 olan puan farkını da 6'ya düşürdü.

Karşılaşmada 60 dakika 20 saniye geride kalırken Aatıf Chahechouhe'nin yerine oyuna giren Soldado, tam 20 saniye sonra attığı şık golle sarı-lacivertli takımı 2-1 öne geçirdi.Fenerbahçe formasıyla 11. resmi maçında ilk golüne bu maçta ulaşan İspanyol santrfor, 20 dakika içinde Sivas ekibinin ağlarını 3 kez havalandırdı.Soldado, 4 yıl sonra bir maçta 3 gol atarak "hat trick" yaptı.

Sivasspor'un yeniilmezlik serisi bitti

Demir Grup Sivasspor'un 5 maçlık yenilmezlik serisi Fenerbahçe deplasmanında bitti. Teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki Sivas temsilcisi, Kadıköy deplasmanından önce oynadığı son 5 lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik almıştı. Süper Lig'de 6. haftada 24 Eylül'de Göztepe karşısında son yenilgisini alan Demir Grup Sivasspor, namağlup serisini İstanbul'da bıraktı. Demir Grup Sivasspor, 5 maç sonra aldığı bu yenilgiyle 19 puanda kaldı.