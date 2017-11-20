Fenerbahçeli eski teknik direktör hayatını kaybetti

Fenerbahçe'de 1980-1982 yılları arasında teknik direktörlük yapan 77 yaşındaki Friedel Rausch hayata gözlerini yumdu

Sarı-lacivertli ekibi çalıştıran Alman futbol adamı, hayatının son günlerini geçirdiği Luzern Golü yakınlarında kansere yenik düştü. 1962-1971 yılları arasında 195 kez Schalke 04 forması giyen ve kulübün efsaneleri arasında yer alan Rausch, 1979-1980 sezonunda Eintracht Frankfurt’un başında UEFA Kupası’nı kazanmayı başarmış ve ertesi sezon Fenerbahçe’nin başına geçmişti.

Rausch yönetiminde Fenerbahçe 1980-81 sezonunu 10., 1981-82 sezonunu ise 3. sırada bitirmişti. Rausch, 2008'de Türkiye'ye gelmiş, Aziz Yıldırım, Ali Şen eşliğinde Şükrü Saracoğlu Stadı, Fenerium ve Fenerbahçe Müzesi'ni gezmişti.

Friedel Rausch’un ölümünün ardından Fenerbahçe kulübü de bir taziye mesajı yayınladı. Açıklamada: “1980 -1982 yılları arasında Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğünü yapan Alman çalıştırıcı Friedel Rausch’un hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.Friedel Rausch'un ailesi ve yakınlarına taziye dileklerimizi iletiyor, tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.