Naim Süleymanoğlu hakkında bilinmesi gereken 10 önemli bilgi

Bugün tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman milli halterci Naim Süleymanoğlu, ardında başarılarla dolu bir kariyer bıraktı

Vefatıyla Türkiye'yi yasa boğan Naim Süleymanoğlu’nun müthiş kariyerine dair bilinmesi gereken 10 ilginç bilgi:

1) Kırcaali doğumlu Naim Süleymanoğlu’nun boyu 1 metre 47 cm idi. Buna karşın kariyeri boyunca girdiği şampiyonalarda kendisinden çok daha iri, uzun kollu onlarca halterciyi yendi.

2) İlk dünya rekorunu henüz 16 yaşında kırdı.

3) Koparmada kendi ağırlığının 2.5 katını kaldıran ilk ve tek halterci.

4) Silkmede kendi ağırlığının üç katından 10 kilo fazlasını kaldıran ilk ve tek halterci.

5) Bulgaristan’daki Komünist rejimin Türk azınlığa zulmü başlayınca 1980’lerde resmi kayıtlara “Naum Şalamanov” diye girdi.

6) 1986’da Avustralya’daki Dünya Halter Şampiyonası sırasında Bulgar kampından kaçıp Türkiye’ye sığındı. Bulgar hükümeti Süleymanoğlu’nun Türkiye adına Seul Olimpiyatları’nda yarışmasına izin vermek için 1.2 milyon dolar istedi. Turgut Özal’ın çabalarıyla sorun çözüldü.

7) Seul’de tüy sıklette altın madalyayı kazanan Naim Süleymanoğlu’nun kaldırdığı ağırlık, üst sıkletteki sporculardan bile fazlaydı!

8) 1989’daki Dünya Şampiyonası’nı da kazanıp henüz 22 yaşında emekli oldu.

9) Ama halterden fazla uzak kalamadı. 1992’de emeklilikten dönüp Barselona’da ikinci Olimpik altınını kaptı.

10) 1996 Atlanta Olimpiyatları’nda üçüncü altını da kazandıktan sonra tekrar emekliye ayrıldı. Sunucu Lynn Jones, “Az önce tarihin en büyük halter müsabakasına tanıklık ettiniz” diyerek finale son noktayı koymuştu. Naim o finalde, Türk ve Yunan sporseverler önünde, Yunanistan’ın efsanevi haltercilerinden Valerios Leonidis’i, 187.5 kiloyu kaldırarak yenmişti. 190 kiloyu kaldıramayınca gözyaşlarına boğulan Leonidis’i teselli eden de yine Naim olmuştu.

Kaynak: Hürriyet