18/11/2017 15:11


'Tek Teker Arif' bugün sonsuzluğa uğurlandı

Tek Teker Arif

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden "Tek Teker Arif" olarak bilinen 59 yaşındaki Arif Razgatlıoğlu bugün memleketi, Sakarya'da sonsuzluğa uğurlandı

Razgatlıoğlu'nun cenazesi Adapazarı Orhan Camisi'ne getiridi. Cenazede, dünya şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu taziyeleri kabul etti.Kılınan cenaze namazının ardından Razgatlıoğlu'nun cenazesi defnedilmek üzere Erenler Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze aracına Razgatlıoğlu'nun fotoğrafını taşıyan motosikletliler tarafından oluşturulan konvoy eşlik etti.Cenazeye Razgatlıoğlu'nun ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra ülke genelinden motosikletseverler ile Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Arif Razgatlıoğlu'nun yönetimindeki 33 NE 303 plakalı motosiklet ile tali yoldan çıktığı iddia edilen İsmet Oğuz'un yönetimindeki 07 UJ 797 plakalı kamyonet Gazipaşa ilçesinde önceki gün çarpışmış, kazada Razgatlıoğlu ile motosikletteki Ülkü Özcan (20) olay yerinde yaşamını yitirmişti. 


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