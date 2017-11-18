Galatasaraylı teknik adam futbolcularını uyardı

Süper Lig'de lider Galatasaray, rakibi Medipol Başakşehir'e karşı bu akşam mücadele verecek. Karşılaşma öncesi sarı kırmızılı kulübün teknik direktörü Igor Tudor futbolcuları en iyi şekilde performans sergilemeleri için motive etti

Rakiplerinin geçen sezon şampiyonluğa oynadığını hatırlatan Hırvat teknik adam, “Başakşehir bugüne kadar oynayacağımız en zorlu rakibimiz olacak. Savunmada ve hücumda takım halinde hareket edebiliyorlar ve en ufak hatayı affetmiyorlar. Bu yüzden hata yapmayın. Sizden en iyi futbolunuzu oynayıp limitlerinizi zorlamanızı istiyorum. Tüm enerjinizle sahaya varınızı yoğunuzu vermenizi istiyorum. Size güveniyorum. Oyun üstünlüğün ele alıp sonuca yansıtmalıyız. Lider olduğunuzu gösterin” şeklinde öğrencilerini hem uyardı hem de motive etti.