18/11/2017 13:18


Galatasaraylı teknik adam futbolcularını uyardı

Igor Tudor

Süper Lig'de lider Galatasaray, rakibi Medipol Başakşehir'e karşı bu akşam mücadele verecek. Karşılaşma öncesi sarı kırmızılı kulübün teknik direktörü Igor Tudor futbolcuları en iyi şekilde performans sergilemeleri için motive etti

Rakiplerinin geçen sezon şampiyonluğa oynadığını hatırlatan Hırvat teknik adam, “Başakşehir bugüne kadar oynayacağımız en zorlu rakibimiz olacak. Savunmada ve hücumda takım halinde hareket edebiliyorlar ve en ufak hatayı affetmiyorlar. Bu yüzden hata yapmayın. Sizden en iyi futbolunuzu oynayıp limitlerinizi zorlamanızı istiyorum. Tüm enerjinizle sahaya varınızı yoğunuzu vermenizi istiyorum. Size güveniyorum. Oyun üstünlüğün ele alıp sonuca yansıtmalıyız. Lider olduğunuzu gösterin” şeklinde öğrencilerini hem uyardı hem de motive etti.


Naim Süleymanoğlu
Son dakika Naim Süleymanoğlu hayatını kaybetti
AÖF sınav giriş yerleri
2017 AÖF sınav yeri öğrenmek için tıklayınız
Helin Palandöken
Helin Palandöken’in katili ile ilgili flaş karar
Igor Tudor
Galatasaraylı teknik adam futbolcularını uyardı
Emre Belözoğlu
Emre Belözoğlu Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek
İlgili Haberler
Naim Süleymanoğlu

Son dakika Naim Süleymanoğlu hayatını kaybetti

Emre Belözoğlu

Emre Belözoğlu Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek

Medipol Başakşehir Galatasaray

Medipol Başakşehir Galatasaray maçı muhtemel 11'ler

Medipol Başakşehir Galatasaray

Medipol Başakşehir Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri

Son Dakika Haberleri
AÖF sınav giriş yerleri

2017 AÖF sınav yeri öğrenmek için tıklayınız

Helin Palandöken

Helin Palandöken’in katili ile ilgili flaş karar

meral akşener

Meral Akşener'den Edirne'de flaş açıklamalar

altın fiyatları

Çeyrek altın kaç lira oldu 18 Kasım altın fiyatları

 Yazarlarımız
turker erturk

İstismar Sırası Atatürk'e mi geldi

Geçtiğimiz Cumartesi (11 Kasım 2017), “Cumhuriyeti Anlamak” konulu konferansta konuşmacı olmak için Karadeniz Ereğli’deydim. Konferansın bir gün öncesi olan 10 Kasım’da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ...

Devam