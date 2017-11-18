Medipol Başakşehir Galatasaray maçı muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta mücadele edecek olan Medipol Başakşehir Galatasaray'ın muhtemel 11 kadrosu belli oldu

Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma bu akşam saat 19:30'da ekrana gelecek. Mücadele ev sahibi Başakşehir'in evinde oynanacak.

Başakşehir: Volkan, Uğur, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Tolga Ciğerci, Ndiaye, Fernando, Belhanda, Eren, Gomis

İLGİLİ HABERLER