Medipol Başakşehir Galatasaray maçı muhtemel 11'ler
Spor Toto Süper Lig'de bu hafta mücadele edecek olan Medipol Başakşehir Galatasaray'ın muhtemel 11 kadrosu belli oldu
Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma bu akşam saat 19:30'da ekrana gelecek. Mücadele ev sahibi Başakşehir'in evinde oynanacak.
Başakşehir: Volkan, Uğur, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor
Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Tolga Ciğerci, Ndiaye, Fernando, Belhanda, Eren, Gomis
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