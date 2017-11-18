Medipol Başakşehir Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında lider Galatasaray, rakibi Başakşehir'in evine konuk olacak
Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma bu akşam saat 19:30'da ekrana gelecek. Mücadele ev sahibi Başakşehir'in evinde oynanacak.
Galatasaray ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir arasında Süper Lig'de yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
2007-2008:
Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-2
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 0-3
2008-2009:
Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 0-1
2009-2010:
Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1-1
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 0-1
2010-2011:
Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-1
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 3-1
2011-2012:
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 2-0
Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 4-1
2012-2013:
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 1-3
Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0
2014-2015:
Medipol Başakşehir-Galatasaray: 4-0
Galatasaray-Medipol Başakşehir: 2-2
2015-2016:
Medipol Başakşehir-Galatasaray: 0-2
Galatasaray-Medipol Başakşehir: 3-3
2016-2017:
Galatasaray-Medipol Başakşehir: 1-2
Medipol Başakşehir-Galatasaray: 4-0.