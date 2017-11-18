Fenerbahçe Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sarı lacivertliler, rakibi Sivasspor ile mücadele edecek

Fenerbahçe ve Sivasspor arasında oynanacak mücadele 19 Kasım Pazar akşamı saat 19.30'da başlayacak. Sarı lacivertliler, uzun süredir devam eden kötü gidişatı Sivasspor ile kırıp ligde üst üste galibiyet almak istiyor.

Fenerbahçe'de maç hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcuların salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptığı kaydedildi.İdmanın ikinci bölümünde ise oyuncuların sahada koşu, ısınma, koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptıkları belirtildi. Antrenmanın çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.