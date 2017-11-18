18/11/2017 09:34


Fenerbahçe'yi şok eden sakatlık

fenerbahçe

Süper Lig'de bu hafta Sivasspor ile mücadele edecek olan Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Mauricio İsla forma giyemeyecek. Yıldız futbolcunun önümüzdeki hafta da sahalardan uzak kalacağı öğrenildi

Sol bacak iç yan bağlarında ikinci derecede yırtık bulanan Mauricio İsla'nın durumunun sanıldığından da kötü olduğu, ve futbolcunun önümüzdeki hafta oynanacak Antalya maçında da forma giyemeyeceği öğrenildi. İsla, ilk kez bir lig karşılaşmasında görev yapamayacak.

VALBUENA'YA İZİN YOK

Bu arada ağrılarının tamamen geçtiği belirtilen Valbuena, Sivas'a karşı oynamak istiyor. Ancak Fransız yıldızın bu isteği sağlık ekibinden veto yedi. Oyuncunun fizik olarak iyi durumda olmasına karşın, sakatlığının nüksedebileceğini ve bu durumda sahalardan uzun bir süre ayrı kalabileceği bildirildi.

Yine de son karar maç sabahı yapılacak kontrollerden sonra verilecek.


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