17/11/2017 17:56


Beşiktaş'ın Akhisarspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu

Beşiktaş

Süper Lig'de bu akşam Beşiktaş, rakibi Akhisarspor'u sahasında konuk etmeye hazırlanıyor

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında bu akşam Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk edecek. Beşiktaş, Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında bu akşam sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak. Vodafone Park'taki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş'ın ilk 11'i:  Fabri, Gökhan, Medel, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Talisca, Lens, Negredo


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