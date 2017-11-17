17/11/2017 17:56
Beşiktaş'ın Akhisarspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu
Süper Lig'de bu akşam Beşiktaş, rakibi Akhisarspor'u sahasında konuk etmeye hazırlanıyor
Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında bu akşam Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk edecek. Beşiktaş, Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında bu akşam sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak. Vodafone Park'taki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Beşiktaş'ın ilk 11'i: Fabri, Gökhan, Medel, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Talisca, Lens, Negredo