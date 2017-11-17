Beşiktaş Teleset Mobilya Akhisarspor maçı saat kaçta başlayacak

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor ile mücadele edecek

Vodafone Park'taki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Ligde deplasmanda oynadığı son iki maçta Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe'yi mağlup ederek zirve takibini sürdüren siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde de kazanarak galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Fabri, Gökhan, Medel, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Talisca, Lens, Negredo