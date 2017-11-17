17/11/2017 17:52
Beşiktaş Teleset Mobilya Akhisarspor maçı saat kaçta başlayacak
Spor Toto Süper Lig'de bu akşam Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor ile mücadele edecek
Vodafone Park'taki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Ligde deplasmanda oynadığı son iki maçta Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe'yi mağlup ederek zirve takibini sürdüren siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde de kazanarak galibiyet serisi yakalamak istiyor.
Beşiktaş'ın ilk 11'i: Fabri, Gökhan, Medel, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Talisca, Lens, Negredo