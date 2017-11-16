16/11/2017 20:15


Beşiktaş Cenk Tosun'u tek bir şartla transfer edecek

cenk tosun

Bu sezon gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Beşiktaşlı Cenk Tosun için Newcastle United Kulübü harekete geçti

İngiliz kulübünün menajeri Benitez’in transferin devre arasında bitmesini istediği belirtilirken, golcü oyuncu 2 maç üst üste yakın takibe alınacak.Beşiktaş’ın Akhisar ve Şampiyonlar Ligi’nde Porto ile oynayacağı maçları izleyecek olan İngiliz kulübünün temsilcileri daha sonra da resmi tekliflerini yapacaklar. Edinilen bilgilere göre Newcastle, Cenk’in bonservisi için 15 milyon euro teklif edecek.

Beşiktaş Yönetimi’nin ise devre arasında transfere sıcak bakmadığı ancak oyuncu çok isterse 20 milyon euro‘dan aşağı verilmemesi halinde Cenk’in gidişini onaylayacağı belirtildi. Cenk’in de Premier Lig’de yer almak istediği ve Newcastle United’a gitmek istediği ifade edilirken; yöneticilere “Eğer siz izin verirseniz kulübümün de menfaatine olursa İngiltere’de oynamak isterim” dediği öğrenildi.Yönetim Cenk’i satması halinde sözleşmeye “Türkiye’ye dönerse sadece Beşiktaş’ta oynayabilir” şeklinde bir madde de koydurmayı planlıyor.

 

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