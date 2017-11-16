16/11/2017 16:57


Beşiktaş Teleset Mobilya Akhisarspor maçı canlı yayın bilgileri

Beşiktaş Teleset Mobilya Akhisarspor

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş rakibi Teleset Mobilya Akhisarspor'u sahasında konuk edecek

Vodafone Park Arena'da oynanacak mücadele yarın akşam saat 20.00'de başlayacak.Ligde deplasmanda oynadığı son iki maçta Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe'yi mağlup ederek zirve takibini sürdüren siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde de kazanarak galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Süper Lig'de son 2 haftayı deplasmanda geçiren Beşiktaş, 24 gün sonra taraftarının önünde sahaya çıkacak.

Siyah-beyazlı ekip, Vodafone Park'ta oynadığı son lig maçında 23 Ekim'de Medipol Başakşehir ile Dusko Tosic'in uzatma dakikalarında attığı golle 1-1 berabere kalmıştı.

Beşiktaş'ta, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşması öncesi iki oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Sezon başından bu yana üçer sarı kart gören Dusko Tosic ve Gary Medel, yarın da aynı durumla karşılaşırsa 13. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

Portekiz Milli Takımı'nın ABD ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Pepe'nin durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

 

şehit haberleri
Kuzey Irak'ta 2 asker şehit düştü
kar yağışı
Dikkat soğuk hava geliyor kar yağışı etkili olacak
Beşiktaş Teleset Mobilya Akhisarspor
Beşiktaş Teleset Mobilya Akhisarspor maçı canlı yayın bilgileri
Yunanistan sel
Yunanistan'da felaketin izleri silinmeye çalışılıyor
Recep Sert
Recep Sert'ten haber var 'tutuklandı'
İlgili Haberler
Didier Drogba

Drogba Galatasaray'a geri mi dönüyor

Arda Turan

Arda Turan adım adım Galatasaray'a yaklaşıyor

Igor Tudor

Tudor Başakşehir mücadelesinde sistem değiştirecek

Marouane Fellaini

Marouane Fellaini'nin kararı Beşiktaş'ı üzecek

Son Dakika Haberleri
şehit haberleri

Kuzey Irak'ta 2 asker şehit düştü

kar yağışı

Dikkat soğuk hava geliyor kar yağışı etkili olacak

Yunanistan sel

Yunanistan'da felaketin izleri silinmeye çalışılıyor

Recep Sert

Recep Sert'ten haber var 'tutuklandı'

 Yazarlarımız
turker erturk

İhanet Tam Gaz Devam Ediyor

Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi’ne katıldı ve İstanbul’la ilgili konuşarak “…Biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ...

Devam