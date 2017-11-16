Beşiktaş Teleset Mobilya Akhisarspor maçı canlı yayın bilgileri

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş rakibi Teleset Mobilya Akhisarspor'u sahasında konuk edecek

Vodafone Park Arena'da oynanacak mücadele yarın akşam saat 20.00'de başlayacak.Ligde deplasmanda oynadığı son iki maçta Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe'yi mağlup ederek zirve takibini sürdüren siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde de kazanarak galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Süper Lig'de son 2 haftayı deplasmanda geçiren Beşiktaş, 24 gün sonra taraftarının önünde sahaya çıkacak.

Siyah-beyazlı ekip, Vodafone Park'ta oynadığı son lig maçında 23 Ekim'de Medipol Başakşehir ile Dusko Tosic'in uzatma dakikalarında attığı golle 1-1 berabere kalmıştı.

Beşiktaş'ta, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşması öncesi iki oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Sezon başından bu yana üçer sarı kart gören Dusko Tosic ve Gary Medel, yarın da aynı durumla karşılaşırsa 13. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

Portekiz Milli Takımı'nın ABD ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Pepe'nin durumuna ise maç saatinde karar verilecek.