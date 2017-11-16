16/11/2017 09:58


Drogba Galatasaray'a geri mi dönüyor

Didier Drogba

Gelecek sezon futbol kariyerini bitirmeyi planlayan Didier Drogba'nın Galatasaray'a yeniden döneceği konuşuluyor

Mircea Lucescu'yu kulübün başına CEO olarak getirmek isteyen Dursun Özbek, bu hevesine ulaşamayınca geri adım atmıştı. Fakat A Spor'da katıldığı canlı yayında "futbol aklı" hedefinden vazgeçmediğini itiraf etmişti.

O dönemde Başkan Özbek'in hedefinin eski göz ağrısı Mathias Sammer olduğu gündeme gelmişti. Ancak Başkan Özbek'in kafasındaki ismin Didier Drogba olduğu konuşulmaya başlandı.

CEVAP OLUMLU OLDU

Özbek'in gelecek yıl futbolu bırakacağını açıklayan Drogba'ya sportif direktörlük konusunu açtığı ve olumlu dönüş aldığı belirtildi. Başkanın mayıs ayında yeniden seçilmesi durumunda bu planını devreye sokacağı öğrenildi.

Kaynak: Fotomaç


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