16/11/2017 09:51


Arda Turan adım adım Galatasaray'a yaklaşıyor

Arda Turan

Barcelona'dan ayrılması beklenen Arda Turan için Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kolları sıvadı

NEF İnşaat'ın İcra Kurulu Başkanı Erden Timur ile Bebek'te bir balıkçıda bir araya gelen Dursun Özbek, bu transferin gerçekleşmesi konusunda el sıkıştı.

ARDA TURAN'I KİRALAYACAKLAR İDDİASI

Önceki gece gerçekleşen görüşmede, sponsor kuruluşun Arda'nın ücretinin bir kısmını ödeme sıcak baktığı öğrenildi. Transferdeki en önemli sorun ise Arda'nın Ocak ayında mı, yoksa sezon sonu mu döneceği konusu. G.Saray 1.5 yıllık kiralama anlaşması düşünüyor.

DAKİKASI 11 BİN EURO

Marca, Arda için 34 milyon euro ödenmesini 'korkunç bir iş' diye değerlendirdi. "Arda 55 maçta 3020 dakika oynadı. Her bir dakikası yaklaşık 11 bin euro" diye yazdı.


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