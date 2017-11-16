Tudor Başakşehir mücadelesinde sistem değiştirecek

Sarı kırmızılı kulübün teknik direktörü Tudor, Medipol Başakşehir mücadelesinde farklı bir yol izleyecek

Hırvat teknik adam, bu sezonki tüm maçlarını tek golcü kullanan takımlara karşı oynayan Başakşehir’i, iki santrfor birden kullanarak şaşırtmayı amaçlıyor. Gomis ve Eren ikilisinin Gençlerbirliği sınavındaki uyumunu beğenen, hafta sonunda Ümraniyespor’la oynanan hazırlık maçında da bu düzene devam eden Tudor, orta sahada da önemli bir değişime gitmeye hazırlanıyor.

4’lü orta alan bloğunda yeri garanti tek isim Fernando. Brezilyalı futbolcunun partneri Ndiaye ise milli takım kampından bugün dönecek ve yorgun olma ihtimali nedeniyle kızağa çekilebilir. Bu durumda sakatlığını atlatan Tolga, merkezde Fernando ile birlikte görev yapabilir.

Cezalı Feghouli’nin yokluğunda Rodrigues’in sağ kanatta görev yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Eğer kurgu böyle oluşursa, Belhanda da mecburen sol kanatta şans bulacak. Ancak Ndiaye 11’de Fernando ile beraber oynarsa, bu kez Tolga’nın kulübeye geçme ihtimali bulunuyor.