Marouane Fellaini'nin kararı Beşiktaş'ı üzecek

Ara transfer döneminde renklerine Marouane Fellaini'yi katmak isteyerek orta sahayı güçlendirmeye çalışan Beşiktaş'a kötü haber geldi

Belçikalı yıldızın menajeri ile temas halinde olan Beşiktaş yönetimi, Fellaini’ye teklifte bulundu. ESPN’in haberine göre Beşiktaş’ın devre arasında gerçekleşecek transfer teklifine olumsuz yanıt veren Fellaini, sezon sonuna kadar Manchester United’da kalma kararı aldı.

Manchester United’ın bedavaya kaybetmek istemediği yıldız futbolcuya sözleşme uzatma teklifinde bulunduğu, ancak Fellaini’nin bu teklifi de kabul etmediği belirtildi. Sezon sonu serbest kalacak olan Fellaini’nin yüksek bir imza parası karşılığı Beşiktaş’a transfer olabileceği iddia edildi.