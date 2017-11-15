15/11/2017 20:25


Ziraat Türkiye Kupasında 5. tur maç programı

Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası’nın 5. turunda oynanacak mücadelelerin günü ve saati belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur ilk ayak maçlarının oynanacağı tarihler belli oldu. Dört büyüklerden Beşiktaş, 28 Kasım Salı günü saat 14:30’da Grandmedical Manisaspor’u ağırlayacak. Galatasaray, yine aynı gün Sivas Belediyespor ile sahasında 20:30’da oynayacak. Fenerbahçe ise 29 Kasım Çarşamba günü sahasında Adana Demirspor’u yine 20:30’da konuk edecek. Trabzonspor ise 30 Kasım Perşembe günü Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile deplasmanda saat 19:30’da karşılaşacak.

 

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