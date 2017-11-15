15/11/2017 16:06


Ünlü spor yazarı trafikte saldırıya uğradı

Osman Tanburacı

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Osman Tanburacı, trafikte bir kişinin saldırısına uğradı

Osman Tanburacı, trafik esnasında bir araçtan yolu açmasını istedi. Araçtaki sürücünün ters karşılık vermesi üzerine ortam bir anda gerildi. Osman Tanburacı’ya doğru hareket eden sürücü yumruk attı. Çantası ve telefonu yere düşen Tanburacı’yı, araya giren vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.

Olayın ardından ulaştığımız Tanburacı şöyle konuştu:

"Söylenecek çok bir şey yok aslında. İşin takibi için Karakola da gittim. Yarı yaşında olan bir adam, 70 yaşındaki bir adama saldırıyorsa bitmişiz biz. Başka ne denilebilir ki... Ben kolay kolay bir şeyin peşini bırakmam. Elimden gelen ne varsa yapacağım. Olayı bu ve bunun gibi trafik magandalarının yanına bırakmayacağım."


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