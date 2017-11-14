Beşiktaş’ta o futbolcularla yollar ayrılıyor

Spor Toto Süper Lig'in ara transfer döneminde siyah beyazlı kulüp bazı futbolcular ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor

Beşiktaş yönetimi, Mustafa Pektemek, Mitrovic, Aras Özbiliz ve Denys Boyko ile yolları ayırma kararı aldı. NTV Spor’un haberine göre; Dinemo Kiev’den stoper Domagoj Vida’yı transfer etmeye hazırlanan Beşiktaş’ta, 21 yaş altı takımıyla idmana çıkan Araz Özbiliz ve Denys Boyko’nun kendisine takım bulmaları istendi.

A takımda forma şansı bulamayan iki futbolcunun maliyeti 2.2 milyon euro’yu bulurken bu sezon 1 maçta sadece 2 dakika süre alan Mustafa Pektemek ile de yolların ayrılması bekleniyor. Pektemek için gelecek kiralık tekliflerine açık olunduğu öğrenildi. Vida’nın transfer olması halinde ve Atınç Nukan’ın da sakatlıktan dönmesiyle stoperde 6. alternatif olması beklenen Mitrovic’in de kiralık olarak gönderilmesi gündemde.