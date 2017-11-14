14/11/2017 19:14


TFF Lucescu hakkında kararını verdi

Lucescu

Türkiye Futbol Federasyonu, peş peşe alınan mağlubiyetlere rağmen Milli Takım teknik direktörü Lucescu ile 'devam' kararı aldı

Romanya'da alınan mağlubiyetin ardından dün Antalya’da oynanan mücadele sonrasında da eleştiri yağmuruna tutulan ve istifa edecek misiniz ?" sorusuna maruz kalarak "Hayır" yanıtını veren Rumen teknik adam ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’nun da olumsuz bir tasarrufu olmayacak. TFF Başkanı Yıldırım Demirören, 72 yaşındaki çalıştırıcıya ’tam destek’ verirken, Demirören’in, Mircea Lucescu ile yolları ayırmak gibi bir düşüncesinin de olmadığı belirtildi. Rumen hocanın bugün Riva’ya gitmesinin rutin günlük çalışma olduğu, yöneticilerle geleceğe dair planlar yaptığı da öğrenildi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Mircea Lucescu yönetiminde çıktığı 6 maçta 4 mağlubiyet 1 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, rakip fileleri 5 kez sarstı, kendi ağlarında ise 12 gol gördü.

Mircea Lucescu A Milli Takım teknik direktörü olduktan sonra maç sonuçları ne oldu?

Ukrayna - Türkiye: 2-0

Türkiye - Hırvatistan: 1-0

Türkiye - İzlanda: 0-3

Finlandiya - Türkiye: 2-2

Romanya - Türkiye: 2-0

Türkiye - Arnavutluk: 2-3


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